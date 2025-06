Querétaro registra una participación del 11% en elecciones del Poder Judicial

Hasta el momento, Querétaro ha registrado una participación ciudadana aproximada del 11% en el proceso electoral del Poder Judicial, de acuerdo con las casillas computadas. Así lo informó Ana Lilia Pérez Mendoza, vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en la entidad.

Pérez Mendoza explicó que este porcentaje se deriva de un análisis estadístico y que se encuentra cercano al promedio nacional, el cual oscila entre el 12.57% y el 13.32%.

Aunque se manifestó satisfecha con las labores institucionales realizadas, señaló que no lo está con el nivel de participación ciudadana registrado.

“Recordemos que es un tema de voluntad ciudadana. Nuestro sistema electoral no contempla incentivos ni sanciones para quienes no votan, ni para quienes no cumplen con la función de ser funcionarios de casilla”, puntualizó.

A pesar de ello, destacó que se logró instalar las mil 378 casillas programadas, en su mayoría con personal capacitado, lo que demuestra el compromiso de los ciudadanos que participaron en la organización del proceso.

Señaló que los funcionarios de casilla acudieron desde antes de la apertura oficial para preparar todo lo necesario y comenzar con la recepción del voto una vez que las casillas estuvieron listas.

La funcionaria agregó que se recibieron pocos reportes sobre el inicio tardío de actividades en las casillas, por lo que se garantizó el derecho al voto de los ciudadanos en las elecciones del Poder Judicial.

“Querétaro está cercano, en esta ocasión, al porcentaje de participación ciudadana que se tenía previsto”, comentó.

Finalmente, recordó que el INE en Querétaro recibió casi 9 mil millones de pesos para la organización de esta elección, lo que derivó en una menor cantidad de casillas instaladas en comparación con procesos electorales ordinarios anteriores.