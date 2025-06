“Ha estado tranquila la votación”:Mauricio Kuri González

“Ha estado tranquila la votación, la única que ha tenido mucha afluencia de la del Estadio Corregidora” declaró el gobernador del Estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, sobre la actividad de las casillas en las elecciones del Poder Judicial en la Entidad, quien reconoció que el ejercer el voto era complicado.

Indicó que de 13 mil personas que se les pidió apoyar en estas elecciones únicamente la mitad optó por hacerlo, por lo que dijo que esto hace “suponer” que habría poca afluencia en las casillas

“Francamente es lo que se esperaba, una votación no muy grande por el tamaño del número de las personas je iban a votar, francamente es muy complicada la votación y eso había suponer que no había muchas personas votando, de hecho de las 12 mil personas que se les pidió, tengo entendido, que apoyaran en esta votación por parte de los ciudadanos la mitad decidió no apoyar esta vez” declaró.