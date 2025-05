“Todavía hay recurso”: Secult llama a inscribirse antes del cierre de convocatorias culturales 2025

La secretaria de Cultura del estado de Querétaro, Ana Paola López Birlain, hizo un llamado urgente a la comunidad artística para que se inscriba a las convocatorias culturales 2025, varias de las cuales cierran este fin de semana. En total, la bolsa disponible asciende a 7 millones de pesos, distribuidos en distintas disciplinas y modalidades.

“Aprovechando esta pregunta, les pido su apoyo para que hagamos un llamado a la comunidad artística a que consulten cuáles son las convocatorias que se vencen este fin de semana, que puedan acceder a esos apoyos y puedan contribuir a construir una cultura de paz en conjunto.”

La funcionaria explicó que, a diferencia de años anteriores, ya no se entregan apoyos directos, sino que todo se canaliza mediante convocatorias públicas. Esto responde a una demanda histórica de la comunidad artística por reglas claras y equitativas.

“Hoy tenemos convocatorias para todas las disciplinas y el proceso cambió. Probablemente, porque no conocen que tienen que acceder a una convocatoria, no haya esa cantidad de proyectos. No estamos dando apoyos directos porque eso es una de las cosas que nos pidió la comunidad artística.”

López Birlain dijo que el balance es positivo, pero reconoció que aún hay recursos disponibles, y que de no agotarse, se abrirá una nueva etapa:

“Si en esta convocatoria no alcanzamos al tope, abriré una segunda. Ese recurso es para la comunidad, y probablemente no tenían listo el proyecto. Pero cerraremos para que ya puedan ejecutar e implementar sus proyectos.”

Entre las convocatorias actualmente abiertas se encuentran:

• PECDA Querétaro 2025, con estímulos en música, teatro, danza, artes visuales, literatura, entre otros.

• Circuitos artísticos y culturales para presentaciones en barrios, comunidades y espacios públicos.

• Cocineras tradicionales, enfocada en preservar y difundir la gastronomía popular.

• Premio de novela negra “Una vuelta de tuerca” en colaboración con Editorial Almadía.

• Premios nacionales de poesía y novela gráfica joven, con apoyo de la Secretaría de Cultura federal.

La funcionaria explicó que estas convocatorias están disponibles en el portal oficial de la Secretaría (culturaqueretaro.gob.mx) y en el sitio federal de convocatorias (convocatorias.cultura.gob.mx).

“Si seguimos esperando, vamos a retrasar muchas de las producciones que ya están deseosas de que les contestemos si los vamos a apoyar o no.”