Sheinbaum rechaza propuesta de Trump para intervención militar de EE.UU. en México

Durante una gira por el Estado de México, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó públicamente que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, le propuso permitir la entrada del Ejército estadounidense en territorio mexicano como parte de una estrategia conjunta contra el narcotráfico. La mandataria rechazó la propuesta de manera tajante y defendió la soberanía nacional como un principio inquebrantable.

“Quiero decir que es verdad. Que, en algunas de las llamadas, pero no así como lo mencionan, [Trump] dijo: ‘¿en qué les podemos ayudar para luchar contra el narcotráfico? Les propongo que entre el ejército de los Estados Unidos a ayudarles’”, relató Sheinbaum durante un acto en Texcoco. “¿Saben qué le dije? No presidente Trump, el territorio es inviolable, la soberanía es inviolable, la soberanía no se vende, se ama y se defiende”.