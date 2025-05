Se tienen a 6 mujeres en el refugio de víctimas de violencia extrema: Sonia Rocha

En el refugio para mujeres víctimas de violencia extrema se tienen a 6 mujeres, algunas con 3 o 4 niños a su cargo, declaró la secretaria de la Mujer del Estado de Querétaro, Sonia Rocha, quien señaló que algunas de las personas ingresadas pertenecen a otra entidad federativa.

Mencionó que por motivos de seguridad no se puede dar a conocer la dirección de este lugar y que las víctimas de violencia extrema pueden estar entre un lapso de 3 a 6 meses; puntualizó que antes de su reingreso a la sociedad con algún familiar se trabaja para generar un plan de vida adecuado para ellas.

En cuanto a los menores que se encuentran con ellas, continúan su plan de estudios en el refugio para que no se atrasen en sus cursos escolares; mencionó que en varias “Jornadas Contigo” que se han desarrollado con el gobernador se han registrado algunos ingresos.

Detalló que parte del protocolo es que la mujer tenga las intenciones de ingresar al mismo ya que a nadie se tiene en contra de su voluntad, además de que se tiene que comprobar de que sufren violencia extrema por parte de su agresor y que se encuentre en peligro su vida.

“El protocolo es cuando hay de violencia la mujer tiene que acercarse a nosotros, nosotros no podemos obligarla a darle una ayuda o un acompañamiento si ella no quiere” declaró.

Señaló que su secretaría se encuentra conectada con las 4 secretarías municipales que hay en la entidad, lo cual abona a que si se detecta alguna mujer que sufre este tipo de violencia pueda ser canalizada al área correspondiente, incluyendo este refugio.

Mencionó que una de las características principales a notar para verificar si la mujer puede ingresar al refugio es saber si el violentador tiene el conocimiento de los domicilios de familiares de la víctima; en caso de que el agresor sí tenga dicho conocimiento se vuelve una candidata para acceder al refugio.

Otro de los actos protocolarios para el ingreso del mismo es que la víctima presente una denuncia a su agresor.

“A veces las mujeres llegan obviamente en un momento de no agarraron su maleta,no agarraron ropa, no agarraron sus papeles personales, les acompañamos a llevar todos los papeles personales, es un gran equipo, ahí sus niños no pierden escolaridad, los niños tienen, todo eso se los informamos obviamente, ahí tenemos maestras, tenemos multigrado, damos clases a todos los niños para que no pierdan, hacemos convenios con las escuelas, tenemos trato por ejemplo con USEBEQ, tenemos esta coordinación con todo” declaró.