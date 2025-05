Se clausuró un palenque en San Juan del Río por no contar con los permisos federales correspondientes: Carlos Alcaraz

El fin de semana pasado se realizó la clausura de un palenque que operaba bajo el clandestinaje, declaró el secretario de Gobierno del Estado de Querétaro, Carlos Alcaraz Gutiérrez, quien añadió que este lugar no contaba con los permisos federales correspondientes.

Agregó que este palenque tampoco tenía el permiso de la autoridad municipal para la venta de alcohol, por lo que generó otro motivo para realizar la clausura del lugar.

Consideró que los establecimientos que tienen su respectiva licencia de alcohol están siendo “responsables” en cumplir con mostrar con las evidencias de sus cierres de manera puntual, aunque reconoció que hay algunas excepciones, sin embargo, la mayoría está cumpliendo con las medidas impuestas a raíz de los hechos violentos en el bar Los Cantaritos el pasado mes de noviembre.

“En San Juan del Río se llevó a cabo una clausura de un palenque clandestino y lo que tiene que ver con el área metropolitana se cumplieron con la entrega de evidencia de los cierres de manera puntual, insisto, hoy los gremios prestadores de servicios y venta de alcohol están llevando a cabo acciones responsables y en su gran mayoría están cumpliendo” comentó.

Agregó que también se han tenido que cerrar algunos viñedos en la entidad queretana, ya que no poseen los permisos correspondientes para operar como dueños de los respectivos ejidos o contar con el contrato de arrendamiento correspondiente.

En cuanto a la expedición de las licencias de alcohol, indicó que en muchas ocasiones no se otorgan porque quienes las piden aseguran ser un restaurante de alimentos y el lugar donde pretenden ofrecer sus servicios no posee las cualidades de un restaurante.

“Son criterios que tienen que ver, primero, con las ubicaciones; que no se encuentren en una zona lucrativa, de alguna iglesia o de algún centro recreativo. Segundo, que cumplan con la infraestructura necesaria, hay algunos que solicitan las licencias de alcohol y dicen que son restaurantes, entonces cuando van a hacer la evaluación física del lugar no hay una cocina, no hay una carta, no hay alguna que te haga la presunción de que quieren vender realmente alimentos” comentó.

Indicó que aquellos que busquen tener un viñedo o que tengan una miscelánea, misma que sea el sustento principal de una familia, se busca brindarles el acompañamiento respectivo para que puedan tener la licencia de alcohol correspondiente, pero a pesar de ello aseveró que todos los establecimientos deben de cumplir con los requisitos correspondientes. Mencionó que el acompañamiento también se les da a los viñedos debido a que son un atractivo turístico para la entidad.