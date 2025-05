Otro municipio estaría implicado en “usurpación de funciones”: Carlos Alcaraz

El secretario de Gobierno del Estado de Querétaro, Carlos Alcaraz Gutiérrez, informó que además de Cadereyta de Montes, otro municipio podría estar involucrado en actos que competen exclusivamente al Instituto Nacional de Migración (INM), lo cual constituiría una posible “usurpación de funciones”.

Recientemente, el propio secretario había señalado que la administración de Cadereyta de Montes incurrió en este delito al emitir cartas de repatriación, una facultad que corresponde únicamente al INM.

“Yo no estuve presente en la reunión (…) pero ya se subsanó el tema. Podríamos decir que está cerrado, ya que se aclararon las facultades que son exclusivas del ámbito federal”, señaló Alcaraz.

Aunque no precisó cuál es la otra demarcación implicada, explicó que no cuenta con información detallada porque no participó en las mesas de diálogo correspondientes. No obstante, enfatizó que, aunque existan “buenas intenciones”, no se pueden llevar a cabo acciones que corresponden legalmente a otras instituciones.

Hizo un llamado a respetar los lineamientos establecidos por el INM y aclaró que, por el momento, desconoce si el instituto presentará una denuncia formal al respecto.

Sobre la relación con la alcaldesa de Cadereyta de Montes, el funcionario aseguró que el Gobierno Estatal mantiene una postura de apertura al diálogo con todos los municipios de la entidad.

“Lo importante es mantener la visión de coordinación en todo el estado. Ese es el mensaje del señor gobernador: gobernar para todos los queretanos”, puntualizó.