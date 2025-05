Cantinas piden regresar al viejo horario: “Una ciudad segura tiene vida nocturna”

En el marco del arranque de un nuevo programa de seguridad impulsado por el municipio de Querétaro, representantes del gremio de cantinas tradicionales expresaron su disposición a colaborar con las autoridades, pero también externaron la necesidad de retomar el horario de operación hasta las 3:00 a.m., tras meses de restricciones derivadas del caso Mompaní.

“Claro que sí, yo estoy a favor de que ya a partir de junio podamos regresar a un horario normal. Entendamos una cosa: una ciudad segura tiene vida nocturna”, sostuvo Daniel Martínez, presidente del gremio que agrupa a 44 cantinas tradicionales en la capital queretana.

Nueva app para reportar cierres

El líder del gremio reconoció la implementación de una nueva aplicación digital promovida por el municipio, mediante la cual los establecimientos deberán reportar en tiempo real sus horarios de cierre, como una medida de coordinación y prevención.

“Es una excelente iniciativa, una excelente aplicación donde cada uno de los establecimientos —en mi caso como cantinas, bares, pulquerías— reporten el cierre. No nos expongamos. Yo siempre se los he dicho: no expongamos nuestro patrimonio como empresarios”, indicó.

Martínez explicó que la reducción de una hora en el horario de cierre ha provocado una caída en las ventas de hasta el 40 por ciento, afectando directamente a los negocios y sus empleados.

“Ese horario de nuestra clientela de las 7 a las 10 de la noche lo perdimos… sí hemos tenido una afectación. No a niveles de pandemia, bendito sea Dios, pero sí hemos tenido una pérdida”, expresó.

Sistemas de seguridad… pero con límites

El representante explicó que actualmente están presupuestando inversiones de entre 50 mil y 80 mil pesos por establecimiento para reforzar los sistemas de seguridad, incluyendo cámaras con reconocimiento facial y de placas. Sin embargo, subrayó que deben respetarse los derechos de privacidad de los clientes.

“Nuestra clientela dice: ‘Ya me vas a fiscalizar, ya va saber hasta mi abuelita dónde ando’. Entonces eso es lo que tenemos que sopesar… No podemos darle ningún video a nadie si no viene por una orden judicial”, enfatizó.