Aprueban programa “Delegación en Acción” pese a críticas por falta de seguridad médica

El Cabildo del municipio de Querétaro aprobó el programa “Delegación en Acción Apoyo Temporal”, con el cual se brindará un apoyo económico mensual a personas vulnerables que colaboren en tareas de limpieza, jardinería y mantenimiento urbano en sus propias delegaciones.

De acuerdo con lo expuesto en la sesión, el objetivo es atender el deterioro del espacio público y, al mismo tiempo, generar ingresos temporales para habitantes en situación de desempleo o subempleo. El programa, que será ejecutado por la Secretaría de Gestión Delegacional, contempla actividades como limpieza de calles, apoyo logístico y mejora del entorno urbano, con una dimensión social, económica y comunitaria.

“Se trata de generar mecanismos que activen el trabajo colectivo y el sentido de pertenencia”, afirmó la síndico municipal María del Carmen Presa, al manifestar su respaldo total a la iniciativa.

Sin servicios médicos, pese a que realizarán labores riesgosas

A pesar de su aprobación, el programa fue criticado por regidoras y regidores que señalaron omisiones graves en materia de protección a los beneficiarios. La regidora Rosa Estela Mercado advirtió que quienes participen harán tareas que conllevan riesgos físicos sin contar con ningún tipo de seguridad social.

“¿Qué va a pasar si alguna de estas personas se lesiona, se lastima o, ojalá que no, pierde la vida en funciones del servicio? ¿Dónde está su seguridad social?”, cuestionó.

En el debate, el regidor Jorge Ceballos planteó incluir al menos la garantía de atención médica básica en caso de accidente, aun sin recurrir al IMSS. Sin embargo, esa propuesta no fue integrada al diseño final del programa, bajo el argumento de que no existe relación laboral, ya que los participantes no son trabajadores formales sino beneficiarios de un apoyo social.

Relación laboral encubierta, advierten

Varios regidores coincidieron en que el programa implica de facto una relación laboral, al existir subordinación, tareas específicas y una compensación mensual. Marco Antonio León advirtió que, aunque se le quiera nombrar de otra forma, si se judicializa, la relación laboral será reconocida por los tribunales.

“Es clara la relación laboral. La podemos llamar como queramos, pero está regulada por la ley”, afirmó.

Aun con estas advertencias, el programa fue aprobado con mayoría de votos. La administración municipal insistió en que se trata de un esquema social y no de contratación laboral, y que buscarán convenios posteriores con el sector salud para atender estas preocupaciones, aunque por ahora no hay ningún mecanismo formal de cobertura médica para los participantes.