Sheinbaum cierra la puerta al diálogo con Ecuador mientras Noboa siga en el poder

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que México no restablecerá relaciones diplomáticas con Ecuador mientras Daniel Noboa continúe en el cargo, en respuesta al asalto de la embajada mexicana en Quito el pasado 5 de abril, esto pese a que habría ganado las elecciones este fin de semana.

El incidente, calificado por México como una “violación flagrante al derecho internacional”, ocurrió cuando fuerzas ecuatorianas ingresaron por la fuerza a la sede diplomática para detener al exvicepresidente Jorge Glas, quien había recibido asilo político por parte del gobierno mexicano.

“La relación con Ecuador no podrá continuar mientras el presidente Noboa no reconozca la gravedad de lo ocurrido y mientras no exista una disculpa pública por esta agresión a la soberanía mexicana”, sostuvo Sheinbaum.

La irrupción policial en la embajada mexicana provocó una inmediata ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países y generó una condena generalizada en América Latina. Diversos gobiernos y organismos internacionales calificaron el hecho como una transgresión al principio de inviolabilidad de las sedes diplomáticas, establecido en la Convención de Viena.

México exige que Ecuador reconozca el derecho al asilo y ofrezca garantías de no repetición como condiciones mínimas para reabrir el diálogo bilateral.

Sheinbaum también cuestionó la legitimidad del proceso electoral que llevó a Noboa a la presidencia. La mandataria mexicana señaló que hubo desequilibrios en la contienda, especialmente por el hecho de que Noboa no se separó del cargo durante su campaña, lo que, según ella, comprometió la equidad.

Tanto la Organización de Estados Americanos (OEA) como la Unión Europea (UE) enviaron misiones de observación al proceso electoral en Ecuador. Aunque ambas reconocieron formalmente la victoria de Noboa sobre Luisa González, también señalaron “falta de equidad en el acceso a medios de comunicación y recursos del Estado”.