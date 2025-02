Respalda Arturo Maximiliano iniciativa de Ley Kuri

El diputado local de Morena, Arturo Maximiliano García Pérez respaldó el trabajo presentado por el gobernador Mauricio Kuri González respecto a aumentar las penas en contra de quienes ejerzan violencia digital y sexual en contra de los menores de edad.

Además, mencionó que esta semana presentará una iniciativa de ley que busca aumentar las penas para quienes realicen actos como ciberacoso, dicha iniciativa está ligada al mismo eje de trabajo que la presentada por el gobernador del estado, Mauricio Kuri González.

El legislador morenista señaló que no es una iniciativa complementaria, sino que está busca que haya mayor protección en términos del Código Penal con respecto a la Comisión de Delitos en Contra de Menores utilizando las redes sociales

“Yo creo que es en una medida, en la misma línea, no puedo decir que es complementaria a la iniciativa del gobernador porque no la conozco a profundidad, conozco el mensaje, pero no el documento jurídico (…) buscamos que haya una mayor protección en términos del Código Penal justamente a la Comisión de Delitos en Contra de Menores utilizando las redes sociales”, explicó.