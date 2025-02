Protegiendo el Futuro: sociedad y gobierno unidos por la infancia y adolescencia

El gobernador, Mauricio Kuri González, asistió al evento denominado “Protegiendo el Futuro: Unidos por Nuestras Niñas, Niños y Adolescentes”, que reunió a jóvenes, padres, maestros, legisladores, sector público, sociedad civil, funcionarios estatales y municipales en una causa común enfocada en proteger a la niñez y juventud de los riesgos que propicia el uso de dispositivos digitales.

Durante el evento, la secretaria de la Juventud, Virginia Hernández Vázquez, destacó la participación de quienes se han sumado a esta causa para poner, dijo, sobre la mesa una discusión que no puede esperar más, puesto que su interés demuestra que esta causa no es solo de unos cuantos, sino de todos los que quieren un mejor futuro para Querétaro y México.

“Pero esta lucha no termina en discursos ni en foros, necesitamos acción, compromiso y, sobre todo, la participación de todas y todos para cambiar el rumbo de Querétaro. A todos los jóvenes que me escuchan: sé que crecer en la era digital no es fácil, pero no están solos, no queremos limitar sus vidas, queremos darles herramientas para que vivan sin miedo. A los Padres de Familia: esto es por sus hijos. Ustedes son nuestra primera línea de defensa, sabemos que es una tarea dura, pero no se trata de prohibir, sino de proteger”, enfatizó.