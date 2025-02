Entrega Felifer Macías nueva cancha de fútbol en la primaria Héroes de Chapultepec

Con una inversión cercana a los cinco millones de pesos, el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, entregó la nueva cancha de fútbol en la escuela primaria Héroes de Chapultepec, en la delegación Josefa Vergara y Hernández.

El alcalde reafirmó su compromiso con la educación de niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de brindarles espacios adecuados donde puedan aprender, desarrollarse y practicar deporte, lo que contribuye a su crecimiento integral.

Añadió que estas instalaciones son de primer nivel y no solo brindan a niñas y niños un espacio digno para la práctica del deporte, sino que también aportan a su educación y formación integral al fomentar disciplina y valores.

Macías Olvera indicó que, desde el inicio de su administración, ha realizado recorridos semanales por diversas zonas del municipio para conocer de primera mano las necesidades reales de las y los ciudadanos. Este enfoque cercano le permite implementar soluciones que respondan a sus verdaderas prioridades.

“Llevo poco más de 100 días que entré a la administración y no ha habido un solo día en que no esté en la calle, todos los días estoy en una colonia, barrio o comunidad diferente, porque los problemas de la ciudad no se resuelven detrás de un escritorio, se resuelven en la calle, donde están los problemas y necesidades y más allá de rollos y discursos, así como el día de hoy con obras muy concretas a favor de la gente es como estamos dando resultados”, señaló el alcalde.