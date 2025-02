Diócesis de Querétaro atiende demandas del Conservatorio de Música J. Guadalupe Velázquez

La Diócesis de Querétaro ha comenzado un proceso de diálogo con la comunidad del Conservatorio de Música J. Guadalupe Velázquez, luego de que dos alumnos entregaran un pliego petitorio al obispo Fidencio López Plaza para exponer las preocupaciones sobre la institución.

El vicario general, Martín Lara Becerril, informó que este martes sostuvieron una reunión prolongada para analizar el tema y que en los próximos días continuarán los encuentros con alumnos, docentes y padres de familia. “Tendremos próximas reuniones tanto con alumnos, con maestros, como con padres de familia. El tema lo estamos atendiendo ya. Yo les digo, el señor (obispo) me ha encargado llevar adelante ese tema, en el Conservatorio…”, señaló.

Lara Becerril subrayó la disposición de la Diócesis para escuchar y trabajar en conjunto en beneficio del conservatorio. “Estamos totalmente abiertos a escuchar y, desde luego, juntos comprometernos para llevar adelante el conservatorio de música”, dijo. También destacó la relevancia de la institución y la importancia de su permanencia. “Vamos a luchar por ella y estamos en la mejor disposición de diálogo, todas las ayudas son bienvenidas”, agregó.

Sobre la posibilidad de cambios en la rectoría de la institución, el vicario indicó que aún no hay una decisión al respecto y que será un tema que se analizará con detenimiento. “Son cosas que necesitamos discernir, no puedo decirles todavía si será o no será. Necesitamos valorar mucho cuál ha sido el origen y lo que en realidad está de fondo de todo ello”, explicó.

La comunidad del conservatorio ha expresado inquietudes en torno a la administración, la falta de mantenimiento en los instrumentos y las condiciones generales de la institución. En días recientes, alumnos y docentes han señalado la necesidad de mejoras y han solicitado un diálogo con las autoridades eclesiásticas para abordar la situación.

El conservatorio, fundado con el respaldo de la Iglesia católica, ha sido una institución clave en la formación musical en Querétaro. Ante las preocupaciones planteadas, la Diócesis ha reiterado su compromiso de trabajar en soluciones que permitan su fortalecimiento.