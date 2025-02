Chepe Guerrero lanza el programa “Corregidora Emprende”

En la Universidad Tecnológica de Corregidora (UTC), el alcalde Josué ‘Chepe’ Guerrero Trápala, arrancó el programa “Corregidora Emprende”, con el cual, 250 jóvenes de la demarcación recibirán capacitación por parte de expertos y apoyo económico para la creación de sus propios negocios, y así, puedan presentarlos a inversionistas.

Guerrero Trápala destacó la confianza que tiene su administración en los jóvenes, por lo que estas becas podrán coadyuvar en la realización de sus proyectos. Asimismo, los instó a atreverse a emprender y cumplir sus sueños, y así, garantizar el desarrollo económico del país, del estado y del municipio.

“Emprender no es fácil, pero es una de las mejores decisiones que pueden tomar para su vida. No esperen que todo sea perfecto, comiencen con lo que tienen; aprendan, equivóquense, vuelvan a intentarlo, la clave es nunca quedarse quietos. El éxito no llega de la noche a la mañana, pero cada paso firme que den los acerca a él, no dejen que el miedo los detenga”, comentó.