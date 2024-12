Entregan Tarjetas CONTIGO en Amealco de Bonfil y Huimilpan

Luis Nava, titular de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado (SEDESOQ), encabezó la entrega de tarjetas CONTIGO a nuevas beneficiarias de los municipios de Amealco de Bonfil y Huimilpan. Estas tarjetas proporcionarán un apoyo económico bimestral de mil 500 pesos para que las beneficiarias puedan salir adelante con sus familias.

Durante el evento, Nava Guerrero destacó que este apoyo, junto con los talleres y capacitaciones, representa el cumplimiento del compromiso del gobernador del estado, Mauricio Kuri, de brindar herramientas para que las jefas de familia puedan progresar.

“Nosotros queremos que ustedes se pongan primero; y que se propongan lograr y alcanzar la mejor versión de ustedes mismas. ¡Creánsela, sí pueden! Pónganse metas y objetivos muy ambiciosos, y que sepan que cuentan con un apoyo y que no están solas”, expresó Nava Guerrero.

Con la entrega de tarjetas en las comunidades La Muralla, en Amealco de Bonfil, y El Vegil, en Huimilpan, estos municipios ahora cuentan con mil 997 y 773 beneficiarias activas respectivamente. En total, más de 27 mil jefas de familia han sido atendidas en el estado.

Rosa Quintana, una nueva beneficiaria del programa en Amealco de Bonfil, expresó su agradecimiento a quienes hacen posible la entrega de este apoyo. Este recurso le permitirá seguir preparándose para cumplir su sueño de ser estilista.

“He tenido el sueño de estudiar para ser estilista, pero mi esposo en un momento me dijo, discúlpame no te puedo apoyar económicamente porque tenemos tres hijos y primero son ellos, y yo le contesté: no pues tienes razón; pero, hace rato nos comentaban que podemos y tenemos el derecho de gastar nuestro dinero en lo que queramos y creo que es una buena oportunidad para invertir en mí y superarme”, expresó Quintana.