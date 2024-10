Llama Canacintra Querétaro a atender déficit de 12.1 millones de empleos

La Cámara Nacional de la Industria en la Transformación (Canacintra) de Querétaro expresó “profunda preocupación” ante el reciente incremento en el déficit de empleo en el país, “que actualmente afecta a 12.1 millones de mexicanos”, destacó en un comunicado.

La Canacintra enfatizó que este dato, el más alto en los últimos nueve meses, lo que revela la “urgente necesidad de abordar la situación laboral en México, especialmente en un contexto donde los efectos estacionales del término del periodo vacacional de verano han impulsado un aumento en la desocupación y la población inactiva disponible para laborar”.

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la brecha laboral ha registrado un crecimiento continuo durante los últimos cuatro meses, alcanzando niveles que no se veían desde noviembre del año pasado. Este indicador, que refleja no solo a los desempleados, sino también a aquellos en subocupación y a quienes están disponibles para trabajar pero no lo hacen, es un claro signo de la necesidad de generar más y mejores oportunidades laborales.

“Desde febrero de este año, cuando la brecha laboral alcanzó su nivel más bajo con un 15.5%, hemos sido testigos de un aumento paulatino en este indicador, con un leve descenso en abril, lo que subraya la necesidad de una intervención efectiva para revertir esta tendencia”.

Es importante recordar que la pandemia de Covid-19 potencializó esta situación, llevando la brecha laboral a un 52.9% en mayo de 2020, una cifra que afectó a 32.9 millones de personas. Aunque los niveles de desocupación han vuelto a cifras previas a la pandemia, el déficit de empleo sigue siendo la parte más débil de la recuperación económica, destacando una “persistente falta de oportunidades de empleo”, como señala el informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El reciente aumento del desempleo al 3.0% en agosto, el mayor desde julio de 2023, es un reflejo claro de la situación actual.

Finalmente, desde Canacintra Querétaro, hacieron un llamado a las autoridades y a todos los actores del sector industrial a redoblar esfuerzos para implementar políticas efectivas que fomenten la creación de empleo y la capacitación de la fuerza laboral. Solo a través de un trabajo conjunto podremos enfrentar este desafío y contribuir al desarrollo económico y social de nuestro estado y del país.