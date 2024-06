Escritor Guillermo Arriaga se presenta en FILMAQ 2024

El escritor Guillermo Arriaga ofreció una charla titulada “Admiro a los que no se detienen” -durante la FILMAQ 2024- en donde recomendó a todos aquellos que buscan seguir sus pasos en el mundo de la literatura, el cine y la creación, que no claudiquen, que sean persistentes y mantengan su empeño, pero que nunca crean que lo que hicieron es bueno y que estén preparados para el fracaso.

En el marco de la segunda edición de la Feria Internacional del Libro y Medios Audiovisuales (FILMAQ 2024), el autor mexicano, quien ha ganado múltiples reconocimientos tanto en cine como en literatura, señaló que las y los aspirantes a creadores, incluso quienes ya lo son, deben aceptar que su talento está por debajo de sus ambiciones y que no hay voluntad en el acto creativo ni fórmula para reproducir el éxito.

“Escribir es como entrar a la selva con una varita e intentar con ella meter en la jaula a un tigre. Apenas tenemos la esperanza de acercar al tigre a la jaula, y, si se sale, olvidémonos de que volveremos a meterlo”, expuso.

Desde la Velaria del Centro de las Artes de Querétaro, el autor de “Extrañas”, su más reciente novela, dijo que quienes aspiran a crear deben aceptar que nunca irán a la altura de sus propias expectativas y nunca deben creer que lo que hacen es una obra maestra o al menos es bueno, pues eso es impredecible y al final de cuentas lo decide el público.

El autor de “Amores Perros” hizo énfasis de que en el ámbito de la creación se debe aceptar que se hace lo que se puede, no lo que se quiere; que se debe disfrutar el proceso y no el logro, pues muchas veces pueden tenerse buenas ideas, pero no buenas ejecuciones.

“Yo les digo lo que en mi caso sí hago: pongo mi sangre, mis vísceras, mi salud, mi compromiso de revisar una, y otra, y otra, y otra vez mis escritos, mi ofrecimiento de pasar hasta 12 horas al día escribiendo, de hacer mi mejor esfuerzo, porque de esa manera estoy respetando al lector como tal”, concluyó.