“Yo no soy de derecha”: Fernando Macías

En medio del grupo de personas, quienes presumieron ser exmorenistas y que se sumaron al proyecto del candidato por el PAN a la capital, el candidato por el Municipio de Querétaro por el Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Fernando Macías, aseguró que “no es derecha” independientemente de la ideología del partido azul.

Lo anterior, lo declaró después de que se le cuestionara al grupo de personas mencionado sobre su cambio de ideología de “derecha a izquierda” luego que anunciaron que renunciarían al partido guinda para sumarse al proyecto de ‘Felifer’, en donde el candidato intervino y dijo que se consideró la ideología “centro humanista”.

“Yo no soy de derecha eh (…) yo nunca me he aceptado como de derecha (…) soy centro humanista” comentó.

Por otro lado, el aproximado de 40 personas que se sumaron al proyecto mencionado, mencionaron que apoyan al proyecto más por el perfil de Macías que por el propio partido político.

“Nosotros estamos por la persona, por el proyecto, por Felifer, independientemente de partidos, estamos aquí porque vemos en él y vemos el proyecto que representa para todos los queretanos que es el proyecto que queremos nosotros como mujeres y padres de familia, y como muchos de los queretanos que somos la mayoría” comentó Beatriz Tovar García, quien dijo ser exmorenista y se sumó al proyecto de Macías.

Posteriormente, se les cuestionó a este grupo de personas sobre si se sumarán únicamente al proyecto de Macías o al propio PAN, a lo que uno de los representantes mencionó que se sumarán a un trabajo “como queretanos”.

“Yo creo que nos sumamos aquí a un proyecto que conocemos concretamente como queretanos” mencionó Ramiro Trejo Ramírez.

De esta manera, es la segunda ocasión que personas que presumen ser exmilitantes de Morena acuden a una de las conferencias matutinas de Macías para expresar su apoyo al proyecto del PAN por el Municipio de Querétaro.