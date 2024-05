En Corregidora, la gente decidirá como invertir el presupuesto público: Chepe Guerrero

El candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de Corregidora, Chepe Guerrero, se reunió con vecinos de Puerta de San Rafael donde se comprometió a priorizar la obra pública y social de la mano de la comunidad, ya que serán ellos, quienes a través de su voto, decidan en qué se invertirá el presupuesto público.

Chepe Guerrero aseguró que con planeación se cumplirán las metas propuestas, por lo que se creará un programa que contará con un apartado presupuestal, en el que toda la ciudadanía podrá participar para decidir de qué manera invertirlo. Explicó que esto no es un proceso administrativo, sino un compromiso real con la democracia directa y con la inclusión de todas y todos los ciudadanos en las decisiones que afectan la vida de las y los corregidorenses.

“Yo no los engaño, no voy a hacer todas las obras al mismo tiempo porque no me va a alcanzar el dinero ni me va a alcanzar el tiempo, pero por eso las voy a hacer con planeación, un año les hago una, otro año les hago otra mejora y ahí nos vamos poco a poco. De lo que se trata es de que sí se vea que nosotros desde el Pueblito, desde el CAM sí volteamos a ver a nuestras comunidades”, especificó.