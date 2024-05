Permiten a entrenador sentenciado por abuso sexual utilizar El Parque Querétaro 2000, denuncian padres

Hay nueve casos de presunto abuso sexual y físico entre jóvenes del Programa Talentos Deportivos y bajo resguardo del Instituto del Deporte y Recreación del Estado de Querétaro (INDEREQ), señalaron padres de familia, y agregaron que, además, se permite que un entrenador, sentenciado por abuso sexual, utilice instalaciones públicas para entrenar a dos integrantes de este programa.

Según Mario Govea, abogado y padre de uno de los menores afectados, señaló que, además, ya se presentaron quejas y denuncias formales en contra de otro profesor que también estaría abusando sexualmente de otra menor, sin embargo, Citlali, la madre de la menor afectada, aseguró que, pese a ello, el entrenador acompañó a su hija a un viaje deportivo.

Andrés Guzmán Bustos es el entrenador sentenciado por abuso sexual en el Tribunal de Justicia Administrativa de Querétaro y la prensa deportiva y la local han cubierto que, pese a la sentencia, el INDEREQ sigue permitiendo que acceda a las instalaciones del Parque Querétaro 2000, una de las zonas verdes más grandes de la ciudad y que es propiedad del Ayuntamiento capitalino.

“Mi hija sufrió violencia por parte de Guzmán Bustos, la denuncia está presentada en Contraloría y lo que hemos recibido es secretismo, encubrimiento y ha sido muy desgastante. Han cerrado muchas carpetas, no sabemos por qué, dado que el contralor nos informó que se revisarían todas”, señaló.

Los padres piden, de nuevo, la intervención del gobernador, Mauricio Kuri González, como ya sucedió en el caso de Edward Sánchez del Río, ex titular del INDEREQ y quien se vio obligado a renunciar tras revelarse casos de abuso sexual en reuniones que convocaban trabajadores de esa dependencia y que, cabe señalar, fue también denunciado por, presuntamente, haber participado.

Asimismo, piden que Iridia Salazar Blanco, ex atleta, y quien llegó a dirigir la institución que promueve el deporte en el estado prometiendo combatir los casos de acoso sexual, renuncie a su cargo y se abra una nueva estapa para investigar los casos que se presentan en la actualidad, además de que ya se impida al entrenador antes mencionado el seguir utilizando infraestructura pública.

“Del 2023 y finales de 2024 y podemos irnos hasta el 2012. No componen la autoría de Iridia Salazar, pero el atenderlos y acercarser a las víctimas no lo ha hecho. El gobernador le delegó y le valió. Estamos hasta aquí de que no se les pueda poner en alto. Y mencionar también que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas tampoco se ha acercado”, señaló.