No se legislará sobre el aborto hasta que llegue el recurso de adhesión: López Birlain

Ante las declaraciones de Mayra Dávila, fundadora del colectivo Adax Digitales, en donde se mencionó que se presentará un recurso de adhesión ante la respuesta de amparo sobre el legislar sobre el aborto que presentó el Congreso local, la presidenta de la de la Mesa Directiva de dicho congreso, Ana Paola López Birlain, mencionó que mientras no se haga la notificación de la presentación de dicho recurso, no se abordará el tema del aborto.

Cabe señalar que el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Guillermo Vega, mencionó que existe la posibilidad de que se tenga que legislar el aborto en el Congreso local tras los recursos judiciales que el colectivo se encuentre interponiendo; Birlain aseveró que estos comentarios son muy “visionarios” sin embargo, reitero que mientras no se reciba dicha notificación, no se debatirá el tema en el congreso.

“Todavía no hemos recibido ninguna notificación al respecto, de este recurso de adhesión, entonces no podría decirte (…) es muy visionario, pero todavía no tenemos, estamos esperando a que nosotros tengamos una respuesta de la respuesta que nosotros dimos a la resolución de amparo” mencionó.

Sobre la iniciativa que presentó el diputado local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Paul Ospital sobre el tema, respondió que todas las propuestas legislativas tienen que tener su respectivo “cabildeo” para que tengan una oportunidad de ser aprobadas.

Explicó que se tienen bastantes iniciativas por discutir, sin embargo, ha sido de esta manera debido a que no se ha realizado de forma correcta el “cabildeo” lo que no permite que estos dictámenes puedan avanzar al respecto.

“Pues como les he platicado, todas las iniciativas que presentamos los diputados, es responsabilidad de cada diputado el hacer el cabildeo, el hacer los acuerdos, los diálogos, los foros, el procurar, promover el que se puedan debatir, hay muchas iniciativas que están literal en las comisiones sin darles el seguimiento que requieren” enfatizó.

Por último, puntualizó que una vez que se reciba la notificación sobre el recurso de adhesión que busca presentar Adax Digitales, es cuando realizarán las labores correspondientes al respecto.