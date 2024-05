Maternidad, un reto ante lo laboral

Al estar próxima la festividad por el Día de las Madres, que en México se celebra el 10 de mayo, la empresa OCC Mundial, bolsa de trabajo en línea, realizó una encuesta entre las personas trabajadoras, con el objetivo de conocer la realidad sobre la maternidad y las facilidades que otorgan las empresas a las mujeres con hijos o que están planeando tenerlos en el futuro.

En este sentido, informó que cuatro de cada 10 mujeres encuestadas informaron que no tienen hijos ni planean tenerlos en un futuro cercano. De este grupo, el 51% aseguró que su situación o decisión en torno a la maternidad no tiene que ver con su trabajo o carrera profesional; 12% dijo que sus ingresos se verían afectados; 7% señaló que no podría conciliar la maternidad con el trabajo; un 3% informó que en su rubro no hay oportunidades para las madres; un 2% indicó que teme sufrir discriminación laboral; 22% prefirió no contestar y 3% mencionó otro tipo de razones.

El 59% de las madres o quienes planean serlo en un futuro cercano considera que su rol de madre impacta o impactará de manera positiva en su desarrollo profesional, un 23% consideró que no tiene o tendrá ningún tipo de impacto y solo un 18% consideró que lo hará de manera negativa.

Al cuestionar a las actuales o futuras madres sobre su percepción de combinar el trabajo con la maternidad, el 36% aseguró que percibe un riesgo de sufrir estrés laboral por conciliar ambas cosas, un 33% mencionó la falta de apoyo en las organizaciones para las madres de familia. Sin embargo, entre las ventajas que se destacan están el gozar de permisos por maternidad (25%) y el respaldo de compañeros y superiores (16%) para la atención de temas de maternidad.

Asimismo, las encuestadas resaltaron la necesidad de evitar prácticas de discriminación laboral o sesgo relacionado a la maternidad (14%), gozar de más apoyo del empleador de lo que marca la ley (11%), contar con programas de apoyo a las madres trabajadoras (10%), así como tener acceso a guarderías privadas y espacios de lactancia (10%).

Siete de cada 10 actuales o futuras madres aseguraron que la modalidad de empleo híbrido (trabajo presencial con remoto) es sin duda la mejor opción. Un 15% tiene preferencia por el trabajo presencial y 14% por el trabajo remoto al 100%.

Al encuestar a todos los participantes sin importar su género ni su situación personal, éstos enumeraron el Top 5 de factores clave para que las madres o mujeres que desean serlo en un futuro próximo, puedan desempeñarse con éxito en el ámbito laboral.

– Flexibilidad de horarios (71%)

– Trabajo remoto o híbrido (53%)

– Mayor acceso a cuidado infantil asequible (34%)

– Salario emocional (28%)

– Licencias de maternidad y paternidad más extensas (26%)

Finalmente, 6 de cada 10 encuestados aseguraron que en su empresa o en el último empleo que tuvieron otorgan las licencias de maternidad como marca la ley; un 9% dijo que ofrecen más de lo marcado por la ley; 8% aseguró que en su organización no otorgan licencias de maternidad por ley; y un 25% lo desconoce.

Cabe destacar que esta encuesta fue realizada en abril y mayo de 2024 a 3 mil 600 personas, de las cuales el 23% son madres o desean serlo en un futuro cercano. Del total de encuestados, el 40% tiene entre 18 y 29 años, el 33% entre 30 y 39 años, el 18% entre 40 y 49 años, un 8% entre 50 y 59 años.