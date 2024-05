Felifer Macías pondrá orden en el comercio

Se tendrá siempre como prioridad el diálogo, sin embargo, se tiene que poner orden con el ambulantaje y sancionar a aquellos que se encuentren laborando en el comercio y que no cuenten con los permisos correspondientes, declaró el candidato por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), Felipe Fernando Macías.

Para lo anterior, mencionó que se tendrán estrategias preventivas para evitar la instalación de comerciantes que no tengan los permisos correspondientes y, de esta manera evitar así pedirles que se retiren y el decomisar productos; señaló que el método para lo anterior será el realizar guardias turísticas.

El candidato dijo que se buscará ser promotores de los productos artesanales, por lo que promoverá que los guías turísticos puedan hacer las paradas correspondientes en el Mercado de Artesanías, que albergará a más de 200 comerciantes que realizan productos de esta índole.

Añadió que se buscará tener un convenio con los restauranteros, hoteleros y con la industria turística, para que puedan ser proveedores de los comerciantes artesanales.

“Haremos convenios con los hoteleros, con restauranteros del Centro Histórico, para que puedan comprar las artesanías de nuestros artesanos y artesanas del estado de Querétaro para que puedan ofertarlas” comentó.

Se contemplan a las personas en situación de calle

También agregó que dentro de la guardia turística que se implementará también se enfocarán personas en situación de calle, para que las personas en estas condiciones puedan tener una reinserción social adecuada.

Señaló que todos los actos se realizarán con el apego a los derechos humanos, además de que se creará un fondo de regreso asistido para las personas en situación de calle y, de esta manera, lograr la meta mencionada de la reinserción.

“Hay situaciones en que se pueden transgredir los reglamentos municipales, como lo es el ambulantaje o como es una persona en situación de calle que puedan estar perturbando el orden público, es decir, no vayamos a la reacción (…) si vemos que un ambulantaje no tiene el permiso para estar vendiendo, no tenemos que llegar al punto de retirarlos en cuanto están ahí” enfatizó.

Enfatizó que esta estrategia se realizará con Protección Civil, la Policía Municipal y personal del DIF.

Se recuperará la Alameda

Reiteró que como lo ha dicho en otras conferencias matutinas, se buscará recuperar la Alameda Hidalgo, refiriéndose a la prostitución que hay en el lugar.

“Puede derivar a actitudes delictivas cómo pueden ser la trata de personas, entre muchas otras conductas que puedan ser susceptible de delito, vamos a meter una muy adhesiva inspección a hoteles, moteles del primer cuadro de la ciudad, así como casonas y vecindades del primer cuadro de la ciudad” enfatizó.

Señaló que este tipo de actos, en muchas ocasiones, se derivan del delito de la trata de blancas, y enfatizó que se realizará una inspección adecuada en moteles, casones y en aquellos establecimientos que puedan ser cómplices en el delito mencionado.