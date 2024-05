Chepe Guerrero propone fortalecer la Secretaría de la Mujer

Las integrantes del Corredor Artesanal y Gastronómico de la Mujer de Corregidora recibieron la visita de Chepe Guerrero, candidato a la alcaldía de Corregidora por el partido Acción Nacional, quien afirmó que durante su administración se impulsará y fortalecerá la Secretaría de la Mujer, pues considera que este sector es el pilar para el desarrollo de la demarcación.

“Cuando digo que siga lo bueno, lo más que me dicen en las calles que siga, pero que también mejore, que pueda impulsar más el trabajo que realiza la Secretaría de la Mujer y lo haré, la fortaleceré para que las asesorías y atención psicológica que dan sea todavía más amplia, le voy a apostar mucho a la salud mental, a que tengamos un municipio en donde la gente no solo vea como sale adelante, no solo vea como saca adelante su negocio”, señaló.

De la misma forma, Chepe Guerrero reconoció el talento y la visión de las mujeres emprendedoras para consolidar este proyecto, por lo que aseguró que no solo se mantendrá el corredor, sino que también se comprometió a construir los baños para este espacio, además de brindar una caja de herramientas para impulsar los negocios, así como la licencia de funcionamiento gratuita para los nuevos negocios.

“Estoy convencido de que el gobierno debe ser un facilitador, un vehículo para que todos nos podamos desarrollar; en este sentido, estoy comprometiéndome a todos los pequeños y medianos emprendedores del municipio, a nuestros comerciantes, a la gente que se la rifa todos los días”, manifestó.

Durante su intervención, Gaby Trápala, agradeció la visión que tiene el proyecto de su hijo, Chepe Guerrero, para trabajar a favor de los grupos más vulnerables, por lo que llamó a las y los presentes a votar por las propuestas que buscan que en Corregidora siga lo bueno, en beneficio de todas y todos.

Por último, el candidato al VIII Distrito local, Toño Zapata, se comprometió a trabajar desde la legislatura, de la mano con Chepe Guerrero, para generar más beneficios a favor de todas las mujeres del municipio. Añadió que la puerta de su oficina siempre estará abierta para escuchar las necesidades de todas y todos.