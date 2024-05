Los problemas se resuelven escuchando: Chepe Guerrero

Josué “Chepe” Guerrero Trápala, candidato a la presidencia municipal de Corregidora por el Partido Acción Nacional (PAN), se reunió con los vecinos de la colonia Emiliano Zapata, en donde aseguró que la mejor forma de resolver los problemas es escuchando, por lo que aseguró que además de darle mantenimiento a calles, parques, avenidas, también será prioridad atender a aquellas zonas que aún no tengan caminos, agua potable, drenaje, ni luz.

“Ahorita les hablé de arreglar lo que ya está, pero hay zonas del municipio que no tienen nada de eso, lo sé, las conozco, las he ido a visitar […] Si ustedes agarran la Negreta para arriba y se van hacia su Espíritu Santo, hacia el Desarrollo Hidalgo, hacia la 20 de Enero, en la Ampliación 20 de Enero, en varias de esas colonias no tienen nada, no tienen ni la calle, ni la banqueta, ni el drenaje, ni el agua potable, ni la electrificación y eso también es parte de Corregidora, pero cuál es la bronca ahí y también lo van a poder ver en mis propuestas: necesitamos entrar a regularizar la colonia primero”, aseguró.