Anuncian “Ambulante” del 15 al 26 de mayo

En Querétaro se concluirá la gira 2024 de la decimonovena edición de Ambulante Gira de Documentales, misma que iniciará sus presentaciones este 15 de mayo; se desarrollarán más de 45 actividades como funciones, imperdibles, Q&As, mediaciones, jornadas, un taller y un conversatorio, y todas estas actividades estarán repartidas entre 12 sedes, en donde las proyecciones y eventos serán mayormente gratuitos, concluyendo así con el evento el 26 de mayo.

La programación está compuesta por nueve secciones: Pulsos (panorama del largometraje documental mexicano), Intersecciones (cine documental contemporáneo internacional), Resistencias (con enfoque en la justicia, la resiliencia y la defensa de los derechos humanos), Retrovisor (enfocada en películas que le dan vida al archivo cinematográfico), Sonidero (en homenaje a las resonancias, el sonido y la música), Ambulantito (sección dirigida a la niñez), Invocaciones (retrospectivas dedicadas a realizadores que han marcado un parteaguas en el documental), Injerto (sección dedicada al cine de vanguardia) y Coordenadas (películas mexicanas de cada región que visita la Gira).

La función inaugural será el miércoles 15 de mayo a las 19:30 h, en el Jardín Guerrero con la proyección de Copa 71. Este documental es el relato de la extraordinaria Copa Mundial de Fútbol Femenil de 1971, torneo que rompió récords de audiencia y que ha sido olvidado por la historia. Esta función se llevará a cabo al aire libre y la entrada será gratuita.

Las actividades especiales que tendrán lugar en Querétaro son: Taller “Habitar el campo”. En este taller se explorarán rutas y herramientas no convencionales para el desarrollo de un proyecto documental creativo, metodologías de investigación que impliquen los sentidos y agiten los paradigmas binarios de la percepción, pero también de los modos de producción. El taller será impartido por la cineasta Christiane Burkhard, en Maco Café del 17 al 18 de mayo a las 10:00 h. Previo registro aquí.

Imperdibles, actividades especiales más allá de las proyecciones de cine, que no se repiten y que no te puedes perder. La Gira en Querétaro contará con 3 imperdibles:

● Live Cinema | vigilia_ inconclusa(w6Nuk).sqnx.part1, presentado por el colectivo SQNX. Este performance ensaya, a través de un montaje audiovisual, un espacio para cuestionarse estos límites y explora el concepto de descanso como una posibilidad de construir un espacio para la contemplación, no como otra imposición al servicio o en función del trabajo alienado. Se llevará a cabo en el Foro de usos múltiples, Museo de la Ciudad de Querétaro, el 16 de mayo a las 20:00 h. Gratuito, cupo limitado.

● Función relajada. Función relajada para personas con neurodiversidad y personas con discapacidad intelectual, con la proyección de Nocturnas. Facilitado por Armonía e Inclusión A. C., se llevará a cabo en el Auditorio, Museo de la Ciudad de Querétaro, el 18 de mayo a las 16:00 h.

● Documental web | Polifonías de la Sierra Gorda. En este documental web podrás conocer historias que conforman una cartografía virtual de la Sierra Gorda queretana a través de paisajes sonoros, videos 360° y animación interactiva. Sucederá en la Cineteca Rosalío Solano, el 18 de mayo a las 12:00 h.

Conversatorio “Imágenes en ebullición: descubriendo el subtexto en la era digital”. Esta charla examina el poder de las imágenes en la era digital, explorando cómo moldean nuestras percepciones y creencias, e influyen sutilmente en nuestra comprensión del mundo. Ocurrirá de forma posterior a la función de Y el rey dijo: qué máquina tan fantástica en la Cineteca Rosalío Solano el 16 de mayo a las 17:00 h.

Jornadas, conjunto de actividades con distintos formatos que se realizan en una misma sede, en un solo día y que giran alrededor de una película. Las jornadas que acompañarán la Gira en Querétaro son:

● Jornada Marie Losier. Como parte de su retrospectiva en Casa del Lago UNAM, presentamos un programa de cortometrajes de Marie Losier y la instalación de sus loop boxes, pequeñas cajas diseñadas y decoradas por ella misma, que contienen tres trabajos audiovisuales en bucle infinito.

Museo de la Ciudad de Querétaro, 17 de mayo:

– 18:00 h | Programa de cortos Marie Losier

– 20:00 h | Exposición Marie Losier, loop boxes

● Jornada Gala travesti. Entrega de reconocimientos a lxs pionerxs del travestismo en Querétaro. Participan Lechedevirgen Trimegisto e invitadxs especiales.

Cineteca Rosalío Solano, 19 de mayo:

– 18:00 h | Recepción de la gala

– 18:30 h | Función de Queendom

– 20:10 h | Entrega de reconocimientos y conversatorio

Mediaciones, dinámicas de acompañamiento diseñadas para estimular las reacciones del público y profundizar su encuentro con las películas, que se realizarán en el auditorio del Museo de la Ciudad de Querétaro.

Los documentales acompañados de mediación son:

● Nocturnas, facilitado por Nuria González, Rosario Robles y Averline Cabrera, equipo de Ambulante Querétaro, el 16 de mayo a las 18:00 h.

● Ambulantito. Del espacio exterior al mundo Interior, actividad en donde niñas, niños y familias jugarán a viajar por el mundo de los secretos a través de una dinámica colectiva, el 18 de mayo a las 12:00 h.

Q&As. Espacio en el que una persona realizadora o protagonista nos acompaña, después de la exhibición de su película, para responder a las preguntas del público en sala. Las películas que serán precedidas por una sesión de Q&A son:

● La guardia blanca, con la presencia del director Julien Elie.

● Ch’ul be, senda sagrada, con la presencia del director Humberto Gómez.

● Rebeladas, con la presencia de la codirectora Tabatta Salinas.

● Coordenadas Querétaro (Programa 1 y Programa 2), con la presencia de Rafael Denis, Vicente Castillo, Gerardo Muñóz, Alejandro Uribe y Luis Alberto Soto, entre otros realizadores y realizadoras por confirmar.

● Destaca el Q&A con interpretación en Lengua de Señas Mexicana del Programa de cortometrajes Pulsos, facilitado por Armonía e Inclusión A. C.

El festival tendrá presencia en 12 sedes: Casa de la Juventud Indereq, Casa de Vinculación Social, Cineclub Destruir Dice Ellx, Cinépolis La Victoria, Cineteca Rosalío Solano, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ, Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía de la UAQ, Jardín Guerrero, Maco Café, Morada Cultural, Museo de la Ciudad de Querétaro, y el Museo Regional de Querétaro.

Además contaremos con dos funciones especiales en la Casa de Vinculación Social, realizadas con el apoyo de la Fundación Coppel con el objetivo de crear un encuentro significativo entre el cine documental y el público de la colonia Felipe Carrillo Puerto.

Ambas funciones a proyectarse de manera gratuita son:

● Breaking la vida, viernes 17 de mayo, 18:30 h

● Ambulantito. Programa 2. Cosmofolia, sábado 18 de mayo, 18:30 h

Del 15 al 26 de mayo, la Gira de Documentales proyectará una selección de largometrajes en Cinépolis La Victoria, a través de Sala de Arte Cinépolis®. Para los seguidores de la Gira de Documentales, Cinépolis contará con el tradicional Cinebono con un costo de $180 pesos por cuatro entradas, así como un costo especial de $60 por boleto individual. Para conocer todas las actividades de la Gira en Querétaro, películas, rutas de programación, sedes y horarios, consulta el programa de mano y visita www.ambulante.org