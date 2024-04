Se reúne Chepe Guerrero con jóvenes

Chepe Guerrero, candidato a la presidencia municipal de Corregidora por el Partido Acción Nacional (PAN), sostuvo un encuentro con jóvenes de la demarcación, quienes lo invitaron a presentar sus propuestas, ahí aseguró que en su administración le va a entrar con todo al cuidado de la salud mental, pues dijo, desde la pandemia, esta situación se agravó y es necesario atenderla.

“En nuestros Centros de Desarrollo Humano, en las casas de Salud y con el Instituto Municipal de la Juventud, vamos a tener atención psicológica para nuestros en nuestros polos de Desarrollo para todo el joven que quiera acceder a una terapia de salud mental y que no pueda costearsela, la va a tener aquí en nuestros Centros de Desarrollo Humano”, expresó.

Entre otras propuestas, el candidato dio a conocer que a través de los espacios “Pirámides”, se estará cerca de todas y todos, con atención de calidad y un lugar digno para realizar sus actividades. Además, señaló que se brindarán más becas a las y los jóvenes, así como el apoyo para emprendedores, donde destacó la caja de herramientas, con todo lo necesario para apoyar los nuevos negocios, así como descuentos en la licencia de funcionamiento.

De la misma forma, Chepe Guerrero, invitó a las y los jóvenes hacer equipo en todos los proyectos que tengan en la vida. Asimismo, los llamó a luchar por cumplir sus sueños y no darse por vencidos, así como comprometerse para que siga la bueno. Por último, dijo, es necesario aprovechar las oportunidades que se les vayan presentando

“Los jóvenes estamos listos, estamos preparados y conscientes de que hoy tenemos que tomar el rumbo de nuestro municipio, las riendas de nuestro estado, y las riendas de nuestro país en nuestras manos. Todo lo que ya no se hizo en el pasado, no lo podremos cambiar; pero todo lo que venga de aquí en adelante, es tarea de ustedes y tarea mía, así que quiero pedirles que se comprometan, no con

Chepe, sino con un mejor Corregidora”, manifestó.