Nieto y Robles impugnarán Ley de Aguas en Querétaro

Se promoverá una acción de inconstitucionalidad contra la ley que Reglamenta la Prestación de los Servicios de Agua Potable y que recién fue aprobada por el Congreso del estado de Querétaro, anunciaron Beatriz Robles Gutiérrez y Santiago Nieto Castillo, candidatos al Senado de la República por Morena.

Para Nieto Castillo, la redacción de dicha reforma implica que se limite el acceso al agua a 50 litros por toma de agua, a quienes no paguen el servicio de agua; no establece un límite mínimo de agua por persona y, en su perspectiva, con esta reforma se trata al agua como una mercancía y no como un derecho.

“Esta reforma lo que dice es que si hay una morosa en el pago al agua a una empresa privada, se le va a restringir el derecho al agua en 50 litros. Esto es lo que están haciendo los panistas; nosotros vemos el agua como un derecho fundamental y no como una mercancía”.

En ese sentido, al igual que ya anunció el actual senador Gilberto Herrera Ruiz, acompañarán una declaración de inconstitucionalidad para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que defina si la reforma es legal o no.

Para el candidato, el haber ganado la impugnación de su candidatura, y 17 recursos más contra la forma morenista interpuestas por sus rivales del Partido Acción (PAN), le da confianza en que su equipo legal podrá encausar esta acción de inconstitucionalidad con expertos en la materia.

“Ganamos jurídicamente, tenía el derecho, la justicia y la razón de mi lado y por eso ganamos en el Tribunal Electoral. Ahora llevaremos esta impugnación a la Suprema Corte; los juzgados federales con juicios de amparo; y vamos a plantear la defensa del derecho fundamental al agua”.

Finalmente, recordó que la candidata presidencial de su partido, Claudia Sheinbaum Pardo, está proponiendo también una reforma a la Ley General de Aguas Nacionales que implique un nuevo manejo del agua más responsable, formas de limpieza y ahorro del agua, así como establecer un mínimo indispensable pasa cada habitante del país.