Museo de la Ciudad anuncia exposición “Sensacional de diseño mexicano”

El Museo de la Ciudad recibirá este próximo 19 de abril la exposición Sensacional de diseño mexicano, el cual es un proyecto de Trilce Ediciones bajo la dirección de Déborah Holtz, creado por el diseñador Juan Carlos Mena, mismo que se estará presentando en Querétaro luego de una exitosa itinerancia internacional de 10 años.

Sensacional de diseño mexicano es la primera exposición a nivel mundial en rendir tributo a la gráfica popular y al diseño vernáculo que se ve cotidianamente anunciando negocios como vulcanizadoras, loncherías, bailes o con productos, carteles y volantes con un diseño.

La muestra deja ver la solución gráfica y maestría en el diseño de grandes artistas que, sin oficio, han logrado sofisticadas tipografías y representaciones de la actividad comercial en México.

La exposición surgió del libro homónimo que proponía un acercamiento a la solución gráfica y Trilce, encabezado por Juan Carlos Mena, ideó una ampliación de los elementos gráficos, para crear una auténtica exposición de Pop Art.

A través de volantes, empaques, rótulos y carteles se muestra la esencia, sabor, color y emoción cotidiana de México; Sensacional de diseño mexicano toma el intenso colorido de la calle para encerrarlo en un grupo de imágenes llenas de humor y de una visión muy particular: la de los mexicanos.

Mediante más de 600 piezas los espectadores asistirán a un festín visual, pues la exposición es el resultado de una exhaustiva investigación iconográfica que retrata la creatividad mexicana y cuya inspiración nació a partir que, a comienzos de los años noventa, el rotulismo era un arte en desuso que había sucumbido paulatinamente ante el uso de técnicas de publicidad más modernas.

Dada la cantidad y variedad de imágenes que componen Sensacional de diseño mexicano, la exposición se divide en las 10 secciones más representativas de ámbitos mexicanos: Los oficios y los objetos, Comida y bebida, Estética y mamacitas, Bestiario, País y religión, Burlesque, Lucha libre, Sonidero, Sentimientos y Transportes.

La muestra hizo su primera escala en el Armory Center for the Arts en Pasadena, California, y a partir de ese momento ha sido requerida en renombradas instituciones como The Glasgow School of Art en Glasgow, Escocia; la galería principal del American Institute of Graphic Arts en Nueva York; el Yerba Buena Center for the Arts en San Francisco, California; el Mass Collage of Art & Design en Boston; el Qait Bay Palace en Alejandría, Egipto, y ciudades como San Antonio, Washington D.C. y Zaragoza, España. Finalmente terminó su gira mundial en el Museo de Arte de Banco de la República, en Bogotá, Colombia.

Se presentó por primera vez en la Ciudad de México en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo y después inició una gira por el país: Museo de las Artes Gráficas en Saltillo, Centro de las Artes en San Luis Potosí y el San Pedro Museo de Arte en Puebla.

Sensacional de Diseño Mexicano se presenta gracias al apoyo del programa EFIARTES, el INBAL y PLUS Corp; estará abierta al público, con entrada libre, hasta el 4 de agosto próximo; el Museo de la Ciudad se ubica en la calle Guerrero Norte, número 27, en el Centro Histórico de la capital queretana; el horario es de 12:00 a 20:00 horas, de martes a domingo.