Multado por los ladridos de su perro; causaron daño psicológico a un niño, asegura tribunal de Guanajuato

Los ladridos de un perro pueden causar daño emocional y psicológicos, o al menos eso definió el Poder Judicial de Guanajuato, instancia judicial que además sancionó con una multa al dueño del perro pues, según el análisis del Juez Noveno Civil de León, el insomnio que le provocó a un vecino, que además es menor de edad, implicó causar un daño moral.

En un primer momento, el dueño del perro había ganado la demanda civil interpuesta por la familia del menor afectado, sin embargo, con esta sentencia se le da la razón a los padres del menor pues, aunque nos decibeles del ladrido del perro no fueron verificados, se consideró aún así que debieron ser lo suficientemente fuertes si se escuchaban en la casa del vecino.

“(…) sí se presentaron varias consecuencias que trastocaron, no sólo el sentir del pequeño, sino que repercutieron en su sueño y concentración”, señala la sentencia, aunque acota que no se puede considerar que se trata de una afectación grave porque, al momento de la entrevista, el menor de edad “ya no presentaba trastorno de insomnio del que aquí se trata”.