Manifestación frente al Congreso no es acto anticipado de Campaña: Tapia

La manifestación que grupos cercanos a Morena y sus partidos aliados, el Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT), no es un acto anticipado de campaña y es solo para manifestarse contra la reforma a de ley que Reglamenta la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro, así lo aseguró José María ‘Chema’ Tapia Franco, candidato de esos partidos a la alcaldía de Querétaro.

Entre gritos de “¡fuera el PAN!”, y con manifestantes pronunciándose en favor de la llamada Cuarta Transformación, Tapia Franco justificó el hecho de que asistieran el senador Gilberto Herrera y él mismo asegurando que su único interés es defender el derecho al agua para los queretanos, a pesar de que faltan 5 días para el inicio formal de las campañas electorales locales.

“¿Cuál acto anticipado? Aquí no hay ningún color, yo no veo ningún logotipo. (Gilberto Herrera) es un senador de la República y representante del Pacto Federal. Aquí no hay colores partidistas, aquí vamos a defender el derecho de todos al agua. Nosotros vamos a traer la transformación a Querétaro, yo estoy defendiendo a todos los queretanos y no solamente a unos cuantos”, señaló.

Sobre la reforma, Tapia Franco consideró que existen vacíos en la ley y que el enfoque únicamente busca regular a las empresas privadas que brindan el servicio. Asimismo, aseguró que durante sus recorridos por el municipio que busca gobernar ha identificado falta de agua en algunas zonas de la ciudad.

“Que tengan tantita madre, que piensen en la gente y no en la privatización, pensemos en la gente antes de que en una causa política. (…) Hay muchos vacíos en la ley, es lo que vamos a defender. Los invito a que vayan a Cerrito Colorado y pregunten cada cuánto tienes agua, a veces hasta cada 15 días”.

La reforma, cabe señalar, establece la posibilidad de “limitar” el suministro de agua en caso de escasez, garantizando 50 litros en su artículo 117, sin embargo, los diputados que aprobaron la reforma, como Manuel Pozo, han señalado que se trata más bien de garantizar este mínimo a todos los habitantes del estado.