Legislatura de Querétaro combate amparo para despenalizar el aborto

El Congreso de Querétaro no discutirá la despenalización del aborto y la eliminación de las penas de cárcel para quienes interrumpan su embarazo, esto pese a que ya existe una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró este delito inconstitucional, así lo informó Ana Paola López Birlain, presidenta del Poder Legislativo local.

Según argumentó, el juez federal que ordenó a la legislatura discutir la reforma al Código Penal, esto pese a que este delito ya no puede ser perseguido ni judicializado, pues la SCJN ya ha ordenado que los estados de la República y la federación deben eliminar las penas que, en Querétaro, por ejemplo, implica abrir investigaciones que, aunque ya no son procedentes, sigue estableciéndose una pena de tres a seis años de cárcel.

“El tema no es un posicionamiento ideológico, es meramente legal y de las facultades de la Legislatura. Como venía el amparo, el juez de distrito es el que pide instrucciones que no le corresponden y nosotros especificamos cuáles son las facultades del Congreso. Estamos abiertos, pero a través del diálogo y no de saltarse los poderes”, señaló.

Por otro lado, sin embargo, el diputado Guillermo Vega, coordinador de los diputados de Acción Nacional (PAN), señaló que, en efecto, su partido establece en sus postulados la defensa de la vida desde la concepción, pero reconoció que, debido a esta resolución del Poder Judicial federal, lo más probable es que el aborto termine siendo despenalizado inclusive en este periodo.

Por ahora, explicó el también presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, se ha “ganado tiempo” para que los diputados puedan discutir la creación de una reforma que también implique que la Secretaría de Salud estatal comience a crear protocolos de atención y advirtió que debe también combatirse a las clínicas que buscarían lucrar con la interrupción del embarazo.

“En el tema de la vida, el aborto, que divide opiniones. Como coordinador de los diputados del PAN es lo que estaremos haciendo, pugnando por el derecho a la vida. (…) en el caso de despenalizar el aborto, como garantizamos la integridad de quien lo desea practicar, pero como también rompemos una industria que solo busca la economía”, señaló.

En ese sentido, Vega Guerrero aseguró que es probable que la reforma sea aprobada en Querétaro, sin embargo, consideró que es necesario que se agoten todas las instancias, incluido el combatir este amparo, para que la resolución de la justicia federal tenga “fuerza” y, agregó, sí será acatada por el Congreso de mayoría panista.