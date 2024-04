Las personas que abandonaron Morena no entendieron que hay dos proyectos diferentes: Andrea Tovar

Aquellos perfiles políticos que decidieron abandonar a Morena no entendieron que en el país hay dos proyectos diferentes: uno es la continuación de la cuarta transformación mientras que en el otro es el de regresar a la corrupción, declaró la diputada local de dicho partido, Andrea Tovar Saavedra.

Enfatizó que lo más importante es atender el proyecto de la cuarta transformación y no las aspiraciones personales que pueden tener los militantes.

Cabe recordar que Morena ha tenido perfiles, como Paloma Arce, que han salido de su partido para contender por una alcaldía en el presente proceso electoral; otros perfiles políticos que han salido del partido guinda han sido Cinthya Medina y Mauricio Zumaya, dichos perfiles se sumaron a los trabajos del Partido Acción Nacional (PAN).

“A mí me parece que hoy lo más importante no es las ambiciones personales, sino el proyecto, Morena surge así como un proyecto de nación, como un proyecto diferente para México” puntualizó.

Opinó que no se puede decir que “porque a mí no me tocó” ya pienso de forma diferente, por lo que aseguró que el partido requiere personas y perfiles políticos comprometidos con la continuidad de la cuarta transformación.

Sin embargo, puntualizó que, así como militantes se han salido del partido por no ser considerados para una candidatura, otros perfiles de Morena que no aparecerán en la boleta se han mantenido firmes en el proyecto de la cuarta transformación, y expuso como ejemplo al secretario general del partido guinda en Querétaro, Alejandro Pérez Ibarra.

“Hoy decir que ya no es lo mismo porque a mí no me tocó, creo que es equivocado, hay ejemplos, como el del secretario general del partido que dice ‘no me toca, pero esto es más importante y yo voy a hacer desde mi trinchera lo más importante’ eso habla de madurez política” comentó.

Por último, aseguró que cada perfil político debe de hacer “desde su trinchera” lo que le corresponde para implementar la cuarta transformación en su totalidad en el territorio.