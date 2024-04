Descarta Del Prete “Hoy no Circula” para Querétaro

El secretario de Desarrollo Sustentable del estado de Querétaro (SEDESU), Marco Antonio del Prete Tercero, explicó que no se ha aprobado el inicio de un programa de restricción vehicular también conocido como “No Circula”, a pesar de que en el Diario Oficial “La Sombra de Arteaga”, se haya modificado el reglamento para ejercer medidas en caso de que se deba dejar de circular por alguna contingencia ambiental.

Según la publicación en la Sombra de Arteaga, habrá restricciones para vehículos foráneos que no cuenten con calcomania 0 o 00, ya que estos no podrán circular en un horario de 5 de la mañana a 11 de la noche.

También, los autos con placas del estado de Querétaro, tendrán restricciones para circular según el número de placa que cuenten en el mismo horario ya mencionado según corresponda al número de placa.

Del Prete Tercero explicó que estas medidas estan sujetas a ser autorizadas por el Comité de Alerta Temprana de Salud Ambiental (CATSA), el cual esta integrado por diferentes dependencias estatales y municipales de la Zona Metropolitana de Querétaro; comentó que estas medidas sólo se implementarán cuando haya niveles de contaminación que provoquen una contingencia ambiental.

“Estas medidas serán o están sujetas a la aprobación del Comité de Alerta Temprana de Salud Ambiental y que podrían, son diferentes herramientas las que se estarían adoptando para reducir las concentraciones de ozono. Es importante aclarar que no existe un programa de restricción vehicular vigente en el Estado, es decir, el Hoy No Circula no aplica para el Estado de Querétaro y se considera como una herramienta previa a aprobación del Comité de Alerta Temprana de Salud Ambiental para reducir las emisiones de las concentraciones de ozono”, explicó.