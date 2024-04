Denuncian madres buscadoras hallazgo de presunta fosa clandestina en San Juan del Río

Una presunta fosa clandestina que contenía el cuerpo de, presuntamente, un varón fue hallado en San Juan del Río, en la comunidad de Santa Bárbara La Cueva, a pocos kilómetros de la frontera con Estado de México. Este hallazgo se dio por parte de madres buscadoras del colectivo Desaparecidos Querétaro que participó en la Jornada Nacional de Búsqueda Humanitaria.

Según informó Yadira González Hernández, integrante del colectivo y quien busca a su hermano Juan desde hace más de una década, el colectivo no fue resguardado por ninguna autoridad federal, estatal o municipal en esta búsqueda y sólo contó con el acompañamiento de visitadores de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Según la activista, desde las 11 de la mañana se dio aviso a las autoridades del hallazgo, sin embargo, lamentó que haya sido hasta en la tarde cuando se acercaron policías municipales de esa demarcación a acordonar la zona.

Asimismo, consideró que esta es una muestra de la esperanza que mueve a los colectivos para buscar a sus seres queridos desaparecidos.

“Salimos con ellos, sin ellos; con nuestros derechos efectuados por parte de las instituciones, o sin ellos, en el abandono en el que nos tienen; así salimos a buscarles y les damos buenos resultados. No les tendríamos que estar haciendo su trabajo, sin embargo, sí necesitamos estar presentes”, lamentó.

Por el contrario, la Fiscalía General del estado de Querétaro confirmó el acordonamiento de la zona para realizar las investigaciones “de acuerdo con los protocolos de investigación en la materia” y aseguró que, sin embargo, esto “no ha sido posible porque el acceso ha sido obstaculizado por las personas que se encuentran en el lugar”.

En ese sentido, la subsecretaria de Derechos Humanos del gobierno queretano, María Elena Guadarrama, también confirmó que se habría encontrado, “al parecer”, restos humanos y solicitó a los colectivos “permitir las actividades de la Fiscalía” para evitar que se “atrasen los trabajos o existan otros inconvenientes”.

Para Yadira González, sin embargo, el acompañamiento de las autoridades de investigación, así como de las comisiones nacional y local de búsqueda de personas desaparecidas es indispensable para hallar a sus seres queridos, por lo que exhortó a la clase política y a la sociedad civil a también apoyar a estos colectivos que sólo buscan darle digna sepultura a sus seres queridos.

“Esto representa una esperanza de que sí los podemos encontrar; no de la manera en que quisiéramos, pero sí los podemos hallar. Este no es un sitio para ellos, no es un sitito en el que ellos tienen que descansar, es una fosa clandestina y tienen que salir de aquí. Deben llegar a sus casas, con sus familiares, para que descansen en un camposanto y para que sus familias también descansen”.