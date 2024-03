Se crearán leyes para mayor seguridad de la niñez: Murguía

Lupita Murguía, candidata al Senado de la República por la Coalición “Fuerza y Corazón por México”, dijo que uno de sus compromisos con la niñez y juventud de nuestro estado es que “Querétaro será la primera entidad que cuente con una red nacional de escuelas por la paz”.

Al ahondar sobre esta propuesta de campaña que se encuentra en el eje de paz para tu familia, Lupita Murguía precisó que una de las responsabilidades legislativas del Congreso Federal será crear leyes armónicas con el fortalecimiento de la seguridad de nuestras niñas y niños, dentro y fuera de casa.

“En la red que propondremos de “Escuelas por la paz”, donde Querétaro será pionero, se garantizará justamente la seguridad a nuestras niñas, niños y jóvenes, dentro y fuera de casa, cultivando en ellos valores como la solidaridad, previniendo la violencia y promoviendo la justicia”.

Lupita Murguía señaló que es lamentable que quienes cerraron las escuelas de tiempo completo en todo el país, quieran nuevamente conducir el sistema educativo de nuestro país, cuando está comprobado por la prueba PISA que en este sexenio nuestros niños han retrocedido el equivalente a 20 años en el proceso de su aprendizaje.

“No se vale porque es jugar con el futuro de nuestras niñas, niños y jóvenes. Vemos que nuevamente buscan conducir la educación en México con ocurrencias y sin un modelo claro, pero no lo debemos permitir: quien ya probó que no sirve a la gente, no la servirá nunca”, finalizó.