Santiago Nieto suma a expriístas de Corregidora

Priístas “de buena voluntad” que han decidido adoptar los principios de la Cuarta Transformación se unieron a la campaña de Santiago Nieto Castillo, candidato al Senado de la República por Morena, entre los que se encuentran Saúl Solís Franco, exlíder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Corregidora y la aspirante a la alcaldía, Pueblito Rangel.

Al respecto, hizo un llamado a la unidad del movimiento y aseguró que seguirán sumando perfiles de los partidos opositores que, aseguró, están descontentos por tener que votar “por sus enemigos históricos” ante la alianza del PRI con los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).

“Debemos permanecer en unidad, y una alianza entre el PAN, PRI y PRD no tienen coincidencias ideológicas. He platicado con panistas y priístas que están inconformes con esta alianza porque no quieren votar por sus enemigos históricos. Aquí lo que buscamos es incluir a integrantes de estos partidos de buena voluntad”, señaló.

Sobre la salida de Gabriela Moreno Mayorga, el candidato morenista lamentó su salida y la consideró “una pérdida” de una figura que ha trabajado con la Cuarta Transformación y rechazó que sea parte de quienes han operado, como acusó la exlideresa del Partido del Trabajo (PT), para evitar que ella y perfiles como Paloma Arce logren obtener las candidaturas.

En contraste, Nieto Castillo aseguró que él ha pugnado porque Arce Islas sí sea candidata, pero acotó que será la Comisión Nacional de Elecciones de Morena la que elegirá las candidaturas. Sobre las opiniones que acusan inconsistencias como el caso de ambas figuras, Nieto aseguró que es normal en un movimiento “de izquierda” cuya esencia es la crítica.

“Lamento mucho la salida de Gaby Moreno y la pérdida de una militante. Yo siempre he dado el mayor apoyo a Paloma Arce y yo he señalado que debe estar en la boleta electoral, en los términos de la convocatoria y la ley electoral. En el movimiento hay muchas formas de pensar, que por su naturaleza de izquierda, debemos ser críticos”, señaló.

Por su parte, Solís Franco señaló que los expriístas, cuya desbandada encabeza, apoyarán a Pueblito Rangel quien, aseguró, encabeza las encuestas y denunció el inicio de una guerra sucia en contra de la aspirante que, acotó, no ha sido priísta oficialmente, pero sí fue relegada de la candidatura.

“Hubo ataques y señalamientos y ella no aparece en el padrón de priístas cuando nunca se registró. Estos ataques y guerra sucia no debe ser lo importante y, conociendo sus trayectorias (de Rangel y Nieto), fue el motivo de mi decisión”, aseguró.