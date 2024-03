Santiago Nieto congeló cuentas del crimen organizado y viene a espantarse al Tepe: Zapata

El vocero del Comité Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Antonio Zapata, invitó al candidato por el Senado de la República Mexicana de Morena, Santiago Nieto, a presentar las denuncias correspondientes por los presuntos cargos de extorsión en El Tepetate, esto luego de que en recientes días, Nieto mencionara que el PAN había extorsionado a habitantes de la zona mencionada.

Señaló que le parece “ridículo” que Nieto no quiera presentar las denuncias correspondientes por temor, ya que si tuvo el valor para congelar cuentas del crimen organizado cuando era encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, no debería de tener problemas para denunciar los actos que ha señalado.

Puntualizó que si tiene “temor” para presentar pruebas “que se regrese para Hidalgo” y concluyó que por este tipo de “temores” el estado de Hidalgo tiene problemas de huachicol y de impunidad.

“Me parece verdaderamente ridículo, que alguien que diga que tiene miedo y temor a presentar denuncias, lo mencione en Querétaro, en el mercado de El Tepe, cuando en teoría, con la responsabilidad que tenía, había congelado cuentas de cárteles, sí tuvo ese valor para hacer ese congelamiento de la mafia de los grupos criminales, hoy se viene a asustar al Tepe, no sé qué está haciendo en Querétaro” puntualizó.

Aseguró que su partido ha actuado de acuerdo a la legalidad que establece la ley mexicana, y además de que se impugnó la candidatura de Santiago Nieto debido a que, a los militantes de su partido, no les parece que este perfil reúna los requisitos suficientes para contender por un puesto de elección popular de Querétaro.

“Por eso el huachicol y la impunidad está delirando en el estado de Hidalgo (…) nosotros vamos con la legalidad, no es por temor, se impugnó porque nos parece que no reúne los requisitos, y eso no es temor, eso es actuar conforme al derecho” mencionó Zapata.

Por último, opinó que se le está “dando mucha importancia” a este perfil político, y añadió que Morena ha demostrado en Querétaro y en el resto del país que “no sabe gobernar”.