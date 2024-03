No existe impedimento legal para la reelección de Juan Guzmán: Astudillo

El día de hoy el candidato de la coalición entre Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo, por el Distrito Federal II, Ricardo Astudillo, anunció que Juan Guzmán buscará la reelección por la alcaldía del municipio de Huimilpan.

Tras este anuncio, se le cuestionó al también militante del PVEM si el que Juan Guzmán pertenezca al Registro Nacional de personas sancionadas en materia de violencia de género pudiera impactar de forma negativa a la campaña, a lo que respondió que legalmente puede contender por este ayuntamiento de nueva cuenta.

“No hay ningún impedimento para que Juan se registre, creo que muchas veces la información no se conoce al 100%, creo que ese tema lo hemos visto con mucha responsabilidad con el partido y con Juan Guzmán y con todo su equipo, ya ha sido quedado claro por parte de la autoridad que Juan Guzmán cumplió con lo que se le había encomendado” indicó.

Sobre si Guzmán podría cumplir con una Ley 3 de 3, al respecto, habló el asesor jurídico del PVEM, José Vidal, quien señaló que son aquellas personas que tengan una sentencia que especifique que no podrán participar por un puesto de elección popular, las cuales no podrán participar en el presente proceso; detalló que la sentencia, la cual aseveró que ya dio cumplimiento, del aspirante a reelegirse no tiene estos alcances.

Vidal, quien también es expresidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), señaló que Juan puede cumplir con la Ley 3 de 3 sin ningún problema.

También agregó que las reformas en materia de paridad de género son de gran avance, sin embargo, las personas tienen su derecho de pronunciarse en los tribunales sobre los alcances que tienen las mismas; explicó que en el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ), en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han resuelto las reformas correspondientes y, han hecho modificaciones a dichas reformas, en cuanto a la participación de candidatos en materia de paridad de género.

“Aquellas personas donde se tuviera una sentencia, en donde se señalara expresamente, por sentencia, por escrito, que no podría contender por estar privado de sus derechos políticos electorales, no podría aspirar por un cargo de elección popular (…) por lo que se refiere al ciudadano Juan Guzmán, la sentencia la cual, él ya dio cumplimiento, no tiene esos alcances” indicó.

También habló el candidato Juan Guzmán, quien ya presentó su licencia para buscar la reelección, y mencionó que siempre ha “caminado con la mano extendida” con el objetivo de ayudar, y añadió que siempre ha habido apoyo en estos temas para las y los ciudadanos de Huimilpan.

Astudillo mencionó que, en su momento, Guzmán dará a conocer la propuesta principal que llevará a cabo en sus trabajos de campaña, ya que actualmente la norma electoral no le permite dar a conocer sus propuestas.