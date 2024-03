Luis Vega Ricoy pide no poner más albercas en temporada de calor

El vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), Luis Alberto Vega Ricoy, pidió hacer un uso estricto racional del agua en la presente temporada de calor, por lo que dijo esperar no “ver tantas albercas llenas” en las próximas vacaciones de Semana Santa.

Señaló que algunas albercas pueden significar un desperdicio significante del agua, ya que para su uso se requiere llenarlas y vaciarlas una vez utilizadas, por lo que pidió no hacer uso de las mismas en la presente temporada de calor.

“La recomendación es que el agua se use de la forma más racional que se pueda, no lo más, estrictamente lo más racional y lo más necesario posible, así como no hay falta de agua, no hay un sobrante de agua, entonces ahorita hay que ser muy conscientes” mencionó.

Indicó que existen albercas que utilizan ciertas cantidades de agua por un lapso aproximado de 3 años, por lo que este tipo de piscinas no impactan de forma severa al suministro del vital líquido.

Dijo que se tiene que ser “conscientes” y usar el agua únicamente para tomar, bañarse, entre otras acciones del día a día en el uso del vital líquido; pidió a la población el no desperdiciar el agua.

“Que se consuma para tomar, para pues, bañarse, pero no desperdiciarla, no quiero ver demasiados jardines demasiados verdes, ni demasiadas albercas llenas, no, no es lo que quiero ver” puntualizó.

Señaló que existen albercas que requieren de alrededor de 8 pipas de agua para llenarse, por lo que dijo que el uso de este líquido debe ser racionalizado a pesar de que no se tiene contemplado tener desabasto de agua en la entidad.