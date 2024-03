Ideas jóvenes pueden cambiar el rostro del país: Felifer

Con nuevas ideas y soluciones que solo pueden ofrecer los jóvenes es como se puede cambiar el rostro del país, aseguró Felifer Macías, quien invitó a los jóvenes a que se involucren en la toma de decisiones que les permita tener mejores oportunidades para desarrollarse y alcanzar sus metas; además de que ello permitirá seguir teniendo un Querétaro competitivo y ordenado.

“Es grave la desconexión generacional que tenemos. Los jóvenes nos hemos encargado de eso, porque hemos dejado que otros decidan por nosotros, porque no nos hemos involucrado, porque no nos hemos movilizado, porque no nos hemos levantado la voz y el día de mañana, chavas y chavos, la política va a caminar con o sin ustedes, y a la política, sin ustedes, no le va a importar si ustedes tienen oportunidades de trabajo; si tienen oportunidades de echar a andar una empresa, si tienen oportunidad de echar a andar sus sueños en materia de arte, deporte, ciencia o tecnología”.

Lo anterior lo dio a conocer al acudir como invitado a un evento organizado por el exaspirante a la presidencia municipal por Morena, Armando Rivera Castillejos, quien destacó, que para gobernar es necesario tener orden y planificación cosa que no tienen los gobiernos de dicho partido.

“Hace algunas semanas escucharon que yo estaba de precandidato, más bien yo diría de suspirante para la presidencia municipal por invitación de Morena, no fui precandidato, hoy 23 de marzo todavía no hay candidato de Morena, y lo digo con todo respeto, es un desorden, no tienen una visión, dentro del partido no tienen una visión de ser, me imagino ya como gobierno, es algo que yo no estuve dispuesto a correr ese riesgo porque necesitamos orden, estructura, planear las cosas y necesitamos hacer equipo y yo decliné la invitación, porque al final del día hay alguien que puede hacer el trabajo que yo aspiraba hacer”, expresó Rivera Castillejos.