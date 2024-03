He cumplido como diputado: Antonio Zapata

El actual diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN), Antonio Zapata Guerrero, comentó que ha “cumplido con creces” en sus tres períodos que ha sido legislador; cabe señalar que actualmente buscará este cargo por cuarta ocasión.

Señaló que durante su trabajo como diputado local, se ha legislado en favor del medio ambiente, así como ha buscado el puesto de servicio público mediante el voto y no por medio de una plurinominal.

También aceptó que uno de los trabajos legislativos que no ha podido avanzar es el de protección civil, ya que se mantienen a la espera de un dictamen a nivel federal para tomar acciones al respecto.

“Me parece que he cumplido y he cumplido con creces, me parece que mi participación en leyes de mecanismo de seguridad, me parece, que han sido relevantes”, indicó.