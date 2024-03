En Corregidora piden bajar costo de licencias de funcionamiento; señala Santiago Nieto

El candidato por el Senado de la República Mexicana de Morena, Santiago Nieto Castillo, mencionó que la ciudadanía de Corregidora tiene la necesidad de mayor alumbrado público, así como bajar el costo de las licencias de funcionamiento para establecimientos de la demarcación.

Cabe señalar que el militante de Morena realizó un recorrido por Boulevard de las Américas, en donde visitó principalmente a los negocios de la zona para detectar las principales necesidades.

Puntualizó que hay una crítica por la omisión del actual gobierno en defender a los ciudadanos de la delincuencia, aunque aseguró que los reclamos principales han sido por los altos costos para la renovación de licencias de funcionamiento.

También indicó que le han informado de la presencia de “usureros” principalmente de nacionalidad colombiana, los cuales se encuentran presionando para cobrar a los establecimientos de las zona, por lo que dijo que en caso de que llegue al puesto en el senado, se buscará trabajar con la Fiscalía General del Estado de Querétaro para atender esta problemática.

Marco Antonio Ibarra Hernández, quien tiene de artículos y de calzado, se acercó con el candidato para expresar su inconformidad por los altos costos para las licencias de funcionamiento y de la tenencia, este último impuesto, explicó, no lo ha podido pagar debido a los altos costos, por lo que concluyó que la motocicleta que tiene ya “prácticamente” no es de su propiedad.

“Las cosas que me parecen injustas, como por ejemplo mi motocicleta, de que, ya la motocicleta ya va a ser de ellos porque no he pagado la tenencia, ya debo como 7 mil pesos, entonces yo soy de la persona de la tercera edad y voy a arreglar ese problema. Otra de las cosas es que, lo de la pandemia, cerró mi mamá y ahora para abrir le piden muchos requisitos” detalló.