Emiten recomendaciones durante esta época de calor

Derivado de esta época de calor y con el objetivo de evitar riesgos para la población, Omar Lugo Aguilar, director de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Corregidora, llamó a la población en general a tomar precauciones ante las altas temperaturas que se prevén durante esta temporada.

Para evitar un golpe de calor, sugirió portar vestimenta con manga larga, traer sombrero, gorra o sombrilla, evitar exponerse por tiempo prolongado a los rayos del sol, usar bloqueador solar y consumir constantemente líquidos.

Señaló que, en caso de sufrir un golpe de calor, deben acudir al médico para su atención inmediata.

El funcionario municipal recordó que, algunos de los síntomas provocados por las altas temperaturas son: dolor de cabeza, mareos, desmayos, así como enrojecimiento y ardor en la piel, siendo los menores de edad y adultos mayores los más propensos a sufrir este padecimiento.

“Hay que usar ropa de manga larga, siempre tener protegido nuestro cuerpo con sombrero, gorra o sombrilla y el uso constante de bloqueadores. En esta temporada que tenemos temperaturas superiores a los 30º grados es importante mantenerse hidratado“, indicó el director.

Omar Lugo Aguilar destacó la importancia de mantener los espacios ventilados, además de evitar exponer a altas temperaturas los aparatos electrónicos, para evitar riesgos por sobrecalentamiento.

Por último, invitó a la población a evitar que las mascotas estén expuestas al sol durante un tiempo prolongado, mantenerlas hidratadas, no sacarlas a pasear en las horas de mayor temperatura para no lastimar las almohadillas de sus patitas, así como no dejarlas al interior de los automóviles, ya que, incluso, el aire acondicionado no es de buena calidad al estar el automóvil detenido.