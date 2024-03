El derecho a la identidad no es una realidad en Querétaro; denuncian discriminación

A pesar de que instituciones gubernamentales como el Instituto Nacional Electoral (INE) o entidades federativas como la Ciudad de México ya reconocen el derecho de las personas a registrar sus documentos con la identidad de género con la que se identifiquen, en Querétaro el Registro Civil le ha negado a Avid la homologación de su acta de nacimiento.

Por ello, integrantes de Queerétara Ballroom se manifestaron esta mañana en el Jardín Guerrero solicitando a las autoridades den cause a este trámite que únicamente implica el resguardo de la antigua acta de nacimiento de León Hernández para evitar duplicidad, pues ya tramitó su acta de nacimiento en la Ciudad de México, donde ya existe una legislación para homologar los documentos de las personas de acuerdo a su identidad de género.

“Este es un ejemplo de que aquí no pasa nada y que tenemos una oficina municipal de apoyo a la comunidad LGBT y que no mueven absolutamente nada. Se le ha negado sistemáticamente el resguardo de acta en la ciudad de Querétaro”, lamentó.

En ese sentido, las activistas recordaron que la Ley de Identidad de Género en Queretaro, que permitirá hacer este tipo de trámites sin trabas burocráticas, no se ha aprobado esta legislatura y no esperan que se haga, pues los diputados ya can de salida, sumado a que, lamentaron, no se consultó a la comunidad trans para realizarla pese a ser estas personas quienes están directamente aludidas.

Esta iniciativa, recordaron, fue presentada por activistas de la comunidad Lésbico, Gay Bisexual, pero no se incluyó a las personas no binarias ni transexuales, por lo que carece de legitimidad; asimismo, consideraron que los políticos y los gobiernos actuales han buscando colgarse de estos colectivos prometiendo apoyarles en sus demandas y colgándose también la medalla de los derechos humanos, sin embargo, cuestionaron que sus intenciones sean honestas.

“Estamos cansados de que nos instrumentalícen tanto el gobierno como los colectivos LGB. Ellos metieron esa ley pero a nosotros eso no nos beneficia, si nosotros presentamos una propuesta de ley de cambio de inferidas de género será algo basado en nuestra realidades que no conocen las personas gays o cis. También somos mexicanos y por tanto deben darnos las mismas garantías”, señaló.