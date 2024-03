Dorantes pugnará por el bienestar de los adultos mayores

Agustín Dorantes, candidato al Senado de la República dijo que “tenemos que ser agradecidos con los adultos mayores, que reciban equidad, inclusión y el respeto que se merecen y, a través del Senado, impulsaremos la creación del Sistema Nacional de Cuidados de Adultos Mayores”.

El candidato por el PAN, PRI y PRD explicó que para devolverles un poco de todo lo que ellas y ellos nos han dado, con este sistema se garantizará la atención médica, transporte y alimentación a los adultos mayores en todo el país.

En este tema, Agustín Dorantes, candidato por la coalición “Fuerza y Corazón por México” al Senado, resaltó que “les debemos mucho a nuestras abuelas y abuelos, porque son los constructores del Querétaro que hoy tenemos y disfrutamos”.

Por ello, enfatizó que por ellos se trabajará en el Senado, “para que no exista discriminación, para que no se sientan olvidados, para que ya no se preocupen por qué hacer si no hay doctor, cómo transportarse, hay que garantizar que tengan una vejez digna”.

Finalmente, Agustín Dorantes recordó que “mis abuelos me lo decían siempre, el progreso de la familia es el legado más valioso. Por eso queremos devolverles un poco de todo lo que ellas y ellos nos han dado. Tenemos que darles el reconocimiento que se merecen y la atención que hay en deuda”.