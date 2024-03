Buscar otro cargo público sí puede distraer en el trabajo legislativo: Graciela Juárez

El que un diputado o diputada local busque un puesto de elección popular en el presente proceso electoral sí puede distraerlo de sus trabajos legislativos, sin embargo, es decisión personal de cada legislador el presentar su licencia correspondiente, opinó la diputada local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Graciela Juárez.

Lo anterior, lo mencionó después de que fuera cuestionada por los medios de comunicación por el no presentar licencia para contender en el presente proceso electoral por parte de sus compañeros de la LX Legislatura local; aseveró que cada diputado y diputada local trabaja de acuerdo a una agenda, por lo que puede que existan algunos legisladores que les permita buscar un cargo público mientras trabajan en el Congreso local.

“Bueno, seguramente sí (puede distraer), pero bueno también es parte de las decisiones no solamente de un partido, sino de nosotros, fíjate todos trabajamos con el objetivo que tienen el cargo que tenemos ahorita, pues es respetable la decisión de cada diputado” mencionó.

Puntualizó que el no presentar licencia podría ser “contradictorio”, ya que se pediría el voto mientras se pudiera descuidar el trabajo en la Legislatura local, dicho trabajo que fue designado por parte de la ciudadanía, sin embargo, puntualizó que este acto la ley lo permite, por lo que cada diputado y diputada local tiene libertad en este tema.

También agregó que todos sus compañeros de la presente Legislatura local trabajan de acuerdo a sus objetivos planteados, por lo que si alguno decide realizar sus labores legislativas mientras busca otro cargo público, será bajo su propia responsabilidad.

“Sin duda, es un tema, que pudiéramos decir un poco contradictorio, por eso me refería en cuanto a cada legislador tenemos un compromiso; si a mí me dijeras, a lo mejor yo no pedía licencia y me enfocaría a la responsabilidad que tengo ahorita” opinó.

Por último, dijo respetar la decisión de cada uno de sus compañeros, ya que sus acciones se encuentran basadas en sus agendas.