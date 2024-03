Armando Rivera Castillejos es un “cínico” y “oportunista”: Morena

Armando Rivera Castillejos, exalcalde de Querétaro capital (2003-2006), es un “cínico y oportunista” por haber renunciado al Partido Acción Nacional (PAN) para inscribirse al proceso interno de Morena y, apenas tres meses después, bajarse ahora del partido guinda para apoyar de nuevo al PAN, así lo calificó el delegado nacional del partido guinda, Sinhué Piedragil.

Para el político, Rivera Castillejos fue “un Caballo de Troya” que Acción Nacional envió para dividir y dañar a Morena y, agregó, algunos de ellos cayeron en la trampa, lo que revela que el exalcalde capitalino no tiene principios, todo esto después de que el político anunciara que se salía de Morena para apoyar a Felipe Fernando Macías Olvera.

“Armando Rivera es un hombre sin principios, sin moral política, es un cínico, fue un caballo de Troya, que nos estaba mandando el PAN para ver si caíamos. Desafortunadamente algunos compañeros cayeron, pero la realidad de él era solo buscar popularidad con su nombre y hacerle daño al partido”, apuntó.

Para Piedragil, a figuras como Santiago Nieto Castillo le corresponderá responder por qué se reunió con Rivera Castillejos pues, en su opinión, figuras como la del exalcalde, “sin principios”, son fáciles de identificar, pues únicamente se motivan por sus intereses personales y no por los valores de la Cuarta Transformación.

“Es una decisión que le corresponde al propio Santiago, pero de mi parte ya no tendría nada que hacer aquí en el partido. No es difícil identificar estos tipos de personajes que quieren volarse y que no tienen principios proporcionales, que solamente se miden para sus propios intereses personales”, aseveró.

Cabe recordar que Rivera Castillejos recién anunció su salida del proceso interno de Morena acusando “falta de seriedad” en un partido en el que las divisiones internas han prevalecido, conflictos que, además, provocaron la ruptura de la coalición con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Rivera, además, organizó un foro con jóvenes al que invitó al candidato de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) a la alcaldía de Querétaro y le manifestó su respaldo.