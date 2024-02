Querétaro garantiza 95% de medicamentos

Tras ser cuestionado sobre el sistema de salud en nuestro país, Agustín Dorantes Lámbarri mencionó que “se ha demostrado que en Querétaro la salud de las familias no se pone en juego, por eso se cuenta con el Centro de Distribución (CEDIS) que surte el 95% de las recetas”.

El extitular de la Secretaría de Desarrollo Social de Querétaro agregó que en nuestro estado “no hay pretextos, la salud sí es prioridad, por eso es que los queretanos tienen garantizado el 95% de los medicamentos indicados en sus recetas y no es una improvisación, como los que le apuestan a megabodegas”.

Dorantes Lámbarri puntualizó que a comparación de guardar las medicinas en un almacén de 90 mil m2, en nuestro estado existe el compromiso porque exista la verdadera accesibilidad a los servicios de salud y que esto no sea un lujo, como ya lo sufren muchos mexicanos.

En este tema, señaló que todo gobierno no debe olvidar que la salud es uno de los tres puntos prioritarios que toda autoridad debe garantizar a la ciudadanía, aunado a la educación y seguridad, “que no olviden que no se juega con la salud de los ciudadanos“, finalizó Agustín Dorantes.